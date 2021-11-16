РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. Школу в жилом комплексе «Опалиха О3» в подмосковном Красногорске планируют открыть в сентябре 2022 года, сообщили в администрации горокруга.

Пользователь _o.mikheeva обратилась к временно исполняющему полномочия главы горокруга Дмитрию Волкову в комментариях к посту в его Instagram-аккаунте с просьбой посодействовать скорейшей достройке школы в ЖК.

В рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» осуществляется завершение строительства общеобразовательной школы на 825 мест. В ходе реализации проектных решений возникла необходимость корректировки проектной документации.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 сентября 2022 года.

Дмитрий Волков отметил в посте, что готовность школы - 65%, а по графику стройка должна была завершиться к концу нынешнего года.

«Строителям даем 2 недели, чтобы закрыть контур здания и запустить отопление. Обязательно вернемся с проверкой», - подчеркнул врип главы округа.