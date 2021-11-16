РИАМО - 16 ноя. Московское областное УФАС России включило ООО «Стройгарант» в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения контракта с Шереметьевской таможней, сообщает пресс-служба надзороного ведомства.

Таможня заключила с фирмой контракт на капитальный ремонт служебных квартир, однако договор пришлось расторгнуть из-за нарушений со стороны подрядчика.

На заседании комиссии подмосковного УФАС компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений в установленный срок.

В связи с этим надзорный орган постановил, что сведения в отношении ООО «Стройгарант» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.