РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Депутат Мособлдумы Павел Максимович окажет материальную помощь двум жителям Подольска. Они сами или их родственники переболели коронавирусом и им потребовались дорогие лекарства, сообщается на личной странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

Максимович провел личный прием граждан в микрорайоне Климовск в ДК «Машиностроитель». Двое граждан обратились за материальной помощью в связи с трудной жизненной ситуацией. Мужчина сам перенес коронавирус, а у женщины этой же болезнью переболела ее старенькая бабушка. Обоим заявителям пришлось приобретать лекарственные средства за свой счет. Парламентарий принял решение оказать материальную помощь обоим гражданам.

Жительница деревни Дмитрово пришла за консультацией по возможной очистке реки Лакеевки, которая протекает на территории населенного пункта. Максимович объяснил, в какое ведомство необходимо обращаться в данном случае. Ответил и на другие вопросы, касающиеся благоустройства сельского населенного пункта.

Поступила просьба о ходатайстве по награждению ответственного сотрудника одного из НИИ Минобороны РФ. Максимович обещал в этом вопросе тщательно разобраться и помочь в оформлении заслуженной награды.

Также поступило обращение от многодетных семей, получивших земельные участки. Депутат Мособлдумы постарается оказать посильное содействие в решении их проблемы.

Следующий прием граждан Максимович проведет 6 декабря по адресу: ул. Кирова, 4, кабинет №101 (в здании администрации округа). Записаться на прием можно по номерам приемной депутата: 8(903)222-55-15 или 8(4967)57-65-94. В связи с эпидемиологической обстановкой в округе прием будет проводиться на основании наличия у граждан QR-кода.