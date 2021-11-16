РИАМО - 16 ноя. Фармацевтическая компания Pfizer проведет испытания нового препарата от Covid-19 во всем мире, в том числе в российских медучреждениях, пишет газета «Ведомости».

Разрешение на эту работу дал Росздравнадзор. Препарат Paxlovid будут исследовать среди взрослых, контактировавших дома с теми, у кого наблюдаются симптомы Covid-19.

Препарат был разработан фармкомпанией для профилактики коронавируса и для лечения Covid-пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения инфекции.

Испытания проведут в частных и государственных медучреждениях Московской области, Санкт-Петербурга, Смоленска и Барнаула. В них будут участвовать 90 человек. Испытания будут проводить до марта 2023 года.

Pfizer является одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний, основана в 1849 году. Диверсифицированный портфель продуктов включает биологические и низкомолекулярные препараты и вакцины для людей и животных, продукцию для здорового питания, ряд безрецептурных препаратов. В России Pfizer работает с 1992 года.

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