РИАМО - 16 ноя. В подземном переходе станции метро «Библиотека имени Ленина» между двумя гражданами возник конфликт. В результате мужчина выстрелил в своего оппонента, предположительно, из пневматического оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел 15 ноября около 18:10. Пострадавшему оказали помощь в медучреждении, а затем отпустили.

Стрелявшего задержали и доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).