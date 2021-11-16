РИАМО - 16 ноя. Слушатель детского технопарка «На Зорге», восьмиклассник из столичной школы №2098 Даниил Конахин стал вторым на VIII Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021. Он участвовал в турнире в составе команды юниоров «Роскосмоса», сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
«Теперь Даниилу предстоит бороться за победу в следующей возрастной категории — 14-16 лет. Он продолжит учиться и готовиться к соревнованиям в детском технопарке. Там он приобретет опыт, который пригодится и во время учебы в университете, и при выборе дальнейшего жизненного пути», — уточнила заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.
Она подчеркнула, что участие и победы в чемпионатах WorldSkills для Конахина станут большим вкладом в будущее, а еще позволят ему привлечь внимание потенциальных работодателей.
Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности состоялся в конце октября в Екатеринбурге. В нем приняли участие порядка 500 человек, которые показали свои навыки по 39 компетенциям в различных сферах. Конахин участвовал в категории юниоров от 11 до 14 лет, он демонстрировали здания и навыки в компетенции «Сетевое и системное администрирование».
По его словам, занятия в технопарке с подростками проводят практикующие профильные специалисты. Именно поэтому ребята могут получить навыки, которые нужны для решения актуальных задач в жизни.
Фурсин сообщил, что Конахин несколько раз принимал участие в чемпионатах WorldSkills, также подросток становился призером и побеждал в турнирах.
В детском технопарке «На Зорге» школьник занимается 2 года. Он освоил базовый курс по «Графическому дизайну», «3D-моделированию» и «Сетевому и системному администрированию». В итоге Конахин выбрал занятия по системному администрированию и 3D-моделированию.
Технопарк «На Зорге» занимает площадь 500 кв. м. В нем есть лаборатории креативных индустрий, среди которых архитектура, дизайн, мода, полиграфия и книгопечатание, создание упаковки, 3D-моделирование и многое другое.
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