РИАМО - 16 ноя. Слушатель детского технопарка «На Зорге», восьмиклассник из столичной школы №2098 Даниил Конахин стал вторым на VIII Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021. Он участвовал в турнире в составе команды юниоров «Роскосмоса», сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Теперь Даниилу предстоит бороться за победу в следующей возрастной категории — 14-16 лет. Он продолжит учиться и готовиться к соревнованиям в детском технопарке. Там он приобретет опыт, который пригодится и во время учебы в университете, и при выборе дальнейшего жизненного пути», — уточнила заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что участие и победы в чемпионатах WorldSkills для Конахина станут большим вкладом в будущее, а еще позволят ему привлечь внимание потенциальных работодателей.

Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности состоялся в конце октября в Екатеринбурге. В нем приняли участие порядка 500 человек, которые показали свои навыки по 39 компетенциям в различных сферах. Конахин участвовал в категории юниоров от 11 до 14 лет, он демонстрировали здания и навыки в компетенции «Сетевое и системное администрирование».

«Технопарк «На Зорге» был открыт 4 года назад. Он стал четвертым детским технопарком столицы. Различные программы обучения и мастер-классы в нем за эти годы прошли около пяти тысяч школьников», — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, занятия в технопарке с подростками проводят практикующие профильные специалисты. Именно поэтому ребята могут получить навыки, которые нужны для решения актуальных задач в жизни.

Фурсин сообщил, что Конахин несколько раз принимал участие в чемпионатах WorldSkills, также подросток становился призером и побеждал в турнирах.

В детском технопарке «На Зорге» школьник занимается 2 года. Он освоил базовый курс по «Графическому дизайну», «3D-моделированию» и «Сетевому и системному администрированию». В итоге Конахин выбрал занятия по системному администрированию и 3D-моделированию.

Технопарк «На Зорге» занимает площадь 500 кв. м. В нем есть лаборатории креативных индустрий, среди которых архитектура, дизайн, мода, полиграфия и книгопечатание, создание упаковки, 3D-моделирование и многое другое.

Московским школьникам и ученикам колледжей искусств вручили гранты>>