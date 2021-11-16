РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. На территории городского округа Люберцы началась санитарная очистка Кореневского пруда на улице Лорха, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рабочие планируют вычистить берег водоема от поваленных веток, устранить аварийные деревья и удалить камыши. Также пруд очистят от бытового мусора. Для уток установят 2 домика. Работы проведут до 30 ноября.

В следующем году в городском округе выполнят санитарную очистку пруда на улице Шевченко и Жилинского пруда.