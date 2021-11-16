РИАМО - 16 ноя. Сотрудники МВД и ФСБ России в ходе совместной операции пресекли деятельность граждан, организовавших крупный бизнес по незаконной легализации иностранцев, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что злоумышленники создали межрегиональную группу, которая действовала в нескольких федеральных округах. Криминальный бизнес заключался в оказании услуг по незаконному получению иностранцами российского гражданства», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что участники преступной схемы изготавливали поддельные миграционные документы и организовывали фиктивные браки иностранцев с россиянами за вознаграждение в размере до 50 тыс. рублей.

В рамках задержания преступников правоохранители одновременно провели 43 обыска по местам проживания подозреваемых. Участники незаконного бизнеса вели свою деятельность из Москвы, а также Вологодской, Новгородской, Ярославской и Тверской областей.

В ходе мероприятий из мест проживания подозреваемых были изъяты вещественные доказательства преступлений: документы, электронные носители информации, типографские бланки, деньги, государственные печати с признаками подделки, а также иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Правоохранители задержали предполагаемых участников нелегального бизнеса. Шестерых из них заключили под стражу, двое были отправлены под домашний арест, еще одна участница - под подпиской о невыезде. Процессуальные решения в отношении остальных фигурантов будут приняты в ближайшее время.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Правоохранители устанавливают все эпизоды криминальной деятельности подозреваемых и выявляют их возможных соучастников.