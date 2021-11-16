РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. Крытую площадку для проведения уроков физкультуры планируют построить возле школы в селе Николо-Урюпино подмосковного Красногорска в 2022 году, сообщили в администрации горокруга.

Пользователь y.idemenev в комментариях к посту в Instagram-аккаунте временно исполняющего полномочия главы горокруга Дмитрия Волкова сообщил, что в Николо-Урюпинской школе отсутствуют спортзал и компьютерный класс.

«В связи с невозможностью выполнения требований строительных правил и нормативов градостроительного проектирования при реконструкции Николо-Урюпинской ООШ строительство пристройки к существующему зданию не представляется возможным. На 2022 год запланировано оборудование крытой многофункциональной спортивной площадки для проведения уроков физической культуры и спортивных соревнований», - сообщили в администрации муниципалитета.

Уроки по предмету «Информатика и ИКТ» проводятся в полном объеме в соответствии с учебным планом школы с помощью мобильного компьютерного класса.