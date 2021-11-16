РИАМО - 16 ноя. В ночь на вторник в Москве зафиксировали минус 2,6 градуса. Практически до конца этой недели в ночные часы в столице будет отмечаться слабоотрицательная температура воздуха, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня минимальная температура на станции на ВДНХ составила минус 2,6 градуса. Эта ночь не стала самой холодной (с начала месяца - ред.), так как в этом ноябре 10 числа минимальная температура была минус 2,8 градуса», — сказала Позднякова.

Она добавила, что на текущей неделе в дневное время температура будет держаться около нуля. Так, во вторник ожидается от 0 до минус 2 градусов, а дальше температура будет колебаться от 0 до плюс 1 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце ноября в Москве и Подмосковье ожидаются настоящие январские морозы.