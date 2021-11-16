РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. Работу детской поликлиники №2 не могут возобновить в военном городке Павшино в подмосковном Красногорске из-за работы КТ-центра для пациентов с признаками коронавирусной инфекции, сообщили в администрации горокруга.

Пользователь iuliialapeto в комментариях к посту в Instagram-аккаунте временно исполняющего полномочия главы округа Дмитрия Волкова попросила вернуть детскую поликлинику №2 в военный городок Павшино. В настоящее время лечебное учреждение работает в микрорайоне Павшинская пойма, с Ильинского шоссе туда не ходит общественный транспорт.

В администрации округа сообщили, что в апреле 2021 года администрация Красногорской горбольницы №2 направила в Минздрав Московской области письмо о возобновлении деятельности детской поликлиники №2 по адресу: Красногорск, военный городок Павшино, 2В. Однако в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в указанной поликлинике была возобновлена работа компьютерного томографа. Здесь проводят исследования пациентам с признаками Covid-19, доставляемым бригадами скорой помощи из Красногорска и других округов Подмосковья.

На основании вышеизложенного осуществление перевода детского поликлинического отделения №2 из поликлиники №3 в настоящее время не предоставляется возможным.

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