РИАМО - 16 ноя. ДТП с тремя автомобилями произошло в Кутузовском тоннеле на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте аварии работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на месте происшествия образовалась серьезная пробка. Также движение затруднено на внешней стороне ТТК.

Утром во вторник пробки на дорогах столицы достигли 6 баллов из 10 возможных.

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