РИАМО - 16 ноя. ДТП с тремя автомобилями произошло в Кутузовском тоннеле на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте аварии работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на месте происшествия образовалась серьезная пробка. Также движение затруднено на внешней стороне ТТК.
Утром во вторник пробки на дорогах столицы достигли 6 баллов из 10 возможных.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии