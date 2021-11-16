РИАМО - 16 ноя. Создание столичного «Парка Яуза» завершено на 50%. Он станет самым протяженным экопарком на территории Европы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что общая площадь парка превышает 350 га. Когда работы закончатся, продолжительность парка будет свыше 16 км. Зеленая зона расположится по всему северо-востоку Москвы.

«Проект реализуется в несколько этапов, на каждом из них благоустраиваются определенные участки вдоль Яузы и ее притоков», — сказал Бирюков.

В 2016 году навели порядок на территории поймы реки вдоль Чукотского проезда. Через год были обновлены скверы вдоль Тенистого и Лазоревого проездов.

Обновился «Парк спорта Яуза», был сделан «Сад будущего» на месте усадьбы Леоново.

«В 2019 году благоустроили территорию вдоль Заповедной улицы, в этом году провели масштабные работы на двух участках поймы реки Чермянки», — добавил Бирюков.

Заммэра также отметил, что парк делают на месте запущенных территорий. Там будет возможность отдыхать около реки.

В ближайшие годы будут благоустраивать участки вдоль Северодвинской улицы, от Широкой до Енисейской улицы, вдоль Олонецкого проезда и Сухонской улицы, от улицы Декабристов до улицы Мусоргского, у Ростокинской камвольно-отделочной фабрики и Ростокинского акведука.

«Это будет огромная рекреационная экологическая зона, которая позволит обеспечить комфортный и полноценный отдых москвичей и гостей столицы», — заключил Бирюков.