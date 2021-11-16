РИАМО - 16 ноя. В подмосковных Химках задержали 29-летнего работника автосервиса по подозрению в угоне иномарки стоимостью более 950 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
С заявлением в полицию обратилась местная жительница. По ее словам, она сдала авто в сервис для планового техобслуживания, однако вскоре ей стали приходить штрафы за превышение скорости. По подозрению в совершении преступления был задержан сотрудник автосервиса.
В отношении злоумышленника возбуждено дело по статье 166 УК РФ. Мужчину поместили под подписку о невыезде.
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