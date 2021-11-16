РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. Пробка протяженностью более 8 км образовалась на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска утром во вторник, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

При движении в сторону Москвы скорость потока замедляется в районе ТЦ «Рига Молл». Пробка тянется до проспекта Маршала Жукова. Участок протяженностью более 8 км обозначен на карте частично желтым, частично красным. Сервис оценивает ситуацию в 6 баллов.

Ряд заторов наблюдается на Волоколамском шоссе в обоих направлениях. Желтым обозначен участок протяженностью 1,7 км перед съездом на МКАД.

Затруднено движение на дороге от улицы Речной в Красногорске до улицы Зенитчиков в московском микрорайоне Митино.

На Путилковском шоссе сложная дорожная ситуация при движении в обоих направлениях.