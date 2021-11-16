РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 ноя. Полицейские подмосковной Балашихи задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в краже из автомобиля мобильного телефона и денежных средств, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 23-летнего жителя Орехово-Зуева. Он рассказал, что неизвестный, разбив боковое стекло принадлежащей ему иномарки на ул. Граничной, похитил мобильный телефон и денежные средства. Сумма ущерба составила 8 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый местный житель 2005 г. р.

В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.