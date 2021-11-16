РИАМО - 16 ноя. Российский лидер Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета страны. В него вошли несколько губернаторов. Также 10 человек покинули состав структуры. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовых актов.

В частности, в состав Госсовета вошли губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава Ленобласти Александр Дрозденко, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, глава Калужской области Владислав Шапша, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Помимо этого, новыми членами структуры стали губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Из Госсовета ушли Игорь Кобзев, Дмитрий Миронов, Александр Моор, Сергей Носов, Денис Паслер, Михаил Развожаев, Роман Старовойт, Рашид Темрезов, Владимир Уйба, Александр Цыбульский.