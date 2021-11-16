РИАМО - 16 ноя. Управление Росреестра по Москве в октябре 2021 года зарегистрировало 10 653 договора ипотечного жилищного кредитования. Это почти на 10% больше, чем в сентябре (9 704). По сравнению с октябрем прошлого года данный показатель уменьшился на 12% (12 103). При этом на 33% вырос по отношению к 2019 году за аналогичный период (8 029). Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«В Москве по-прежнему регистрируется рекордное количество ипотечных договоров, спрос на столичное жилье сохраняется на высоком уровне. Так, по данным на 11 ноября, доля Москвы составляет 26,2% от общей суммы кредитов, одобренных на приобретение жилья в рамках льготной ипотеки. Объем выданных на эту дату кредитов составил 506 млрд рублей, увеличившись с начала года на 87,8%. За 10 месяцев 2021 года было заключено 39,4 тысячи договоров», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего с начала текущего года управлением Росреестра по Москве оформлено 103 030 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 29% превышает показатель января-октября 2020 года (79 771), а также на 43% результат 2019 года за аналогичный период (72 057).

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