РИАМО - 16 ноя. В Минцифры России обсуждается инициатива о дополнении сертификата о вакцинации от Covid-19 фотографией обладателя документа. Предполагается, что это упростит и ускорит процесс проверки сертификата в общественных местах, пишут «Известия».

Фотография позволит идентифицировать владельца сертификата, не сличая этот документ с паспортом. Так получится избежать очередей при проверке QR-кодов в общественных местах.

Рассматриваются разные варианты добавления фото на сертификат. Это может быть самостоятельно загруженный на портал госуслсуг снимок или фотография из Единой биометрической системы, которая используется для удаленной идентификации клиентов банков.

Эксперты согласны, что нововведение будет удобным решением и для проверяющих, и для посетителей. Однако они обратили внимание на вопрос защиты персональных данных россиян.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сертификат о вакцинации от коронавируса должен стать для граждан таким же важным документом, как и паспорт.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>