РИАМО - 16 ноя. Новый детский сад на 185 мест построят в Коммунарке, его стены планируют украсить схематичными изображениями деревьев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Учреждение войдет в состав жилого комплекса на Скандинавском бульваре.

«Фасады садика получились очень необычными: авторы проекта постарались реализовать идею «дома-сада», где природа и городская среда гармонично дополняют друг друга. При этом исполнить задумку достаточно легко – рисунок в виде садовых деревьев с яркими плодами будет сформирован из металлических профилей. В отделке стен также решено использовать ламели и клинкерную плитку», — сказал главный архитектор Москвы, первый зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству города Сергей Кузнецов.

Он подчеркнул, что здание находится на неровном участке земли, на котором высота снижается. Это особенность удалось удачно обыграть как в планировке, так и при благоустройстве территории. Благодаря неровностям поверхности на территории учреждения построят амфитеатр, физкультурные и игровые зоны.

Планируется, что здание будет иметь переменную этажность. Оно будет выполнено из 2 прямоугольных корпусов, их между собой соединит спортивный зал. Помещение для занятий физкультурой можно будет трансформировать для любых игр с помощью специальных перегородок.

В здании детского сада будет расположен кабинет психолога, логопеда, пищевой и медицинский блоки. Также в детском саду предусмотрена комната для развивающих занятий.

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