РИАМО - 16 ноя. В следующем году в центре столицы собираются благоустроить Конюшковскую улицу, которая находится неподалеку от площади Свободной России и набережной Москвы-реки, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Основная цель благоустройства – сделать Конюшковскую улицу более комфортной для пешеходов», — написал Собянин в своем блоге.

В частности, в районе Малого Конюшковского переулка сделают новый пешеходный переход.

Москвичи могут высказать свои пожелания по поводу благоустройства Конюшковской улицы на портале «Активный гражданин».

Ранее Собянин сообщил о планах по благоустройству Хрустального переулка в 2022 году. В этом случае тоже уделят особое внимание созданию комфортного пространства для пешеходов.