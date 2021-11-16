РИАМО - 16 ноя. В честь создания в городе площадок для собак нового типа выпустили транспортную карту «Тройка», посвященною этой тематике, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Приобрести новую «Тройку» можно в кассах Кольцевой линии метрополитена и на станциях. Карта вышла ограниченным тиражом в 10 тыс. экземпляров.

Главным героем «Тройки» стал пес Буся - подопечный центра реабилитации животных «Юна» и участник проекта «Хвосты и лапки», в рамках которого животным ищут хозяев.

В ряде районов столицы в сентябре 2021 года открылись 4 площадки нового типа для выгула собак. Проект получил название «Питомцы в Москве», он реализуется в рамках программы «Мой район».

Концепцию разрабатывали специалисты совместно с местными жителями. При проработке площадок были учтены лучшие мировые практики.