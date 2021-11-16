РИАМО - 16 ноя. У жителей столицы теперь есть возможность заключить брак в неторжественной обстановке и получить другие услуги ЗАГС во всех городских центрах «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что всего в городе насчитывается 134 офиса «Мои документы», в них можно получить свыше 280 госуслуг. В их число теперь входят регистрация и расторжение брака, получение повторных свидетельств и справок ЗАГС, внесение изменений в свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака.

«Мы рады сообщить, что теперь эти услуги ЗАГС доступны во всех 134 офисах «Мои документы». Это действительно удобно, ведь центры открыты в каждом районе столицы в шаговой доступности, работают ежедневно без перерывов, флагманские офисы — даже до 22:00», — добавила Ракова.

Подать пакет документов в МФЦ можно без предварительной записи. Для получения большинства услуг горожане могут оформить предварительную запись на mos.ru. Также можно подать ряд заявлений на портале госуслуг, а потом прийти в центр «Мои документы» для получения услуги.