РИАМО - 16 ноя. В столичном метро меняют навигацию перед открытием 10 новых станций Большой кольцевой линии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для лучшей ориентации пассажиров на станциях и в вагонах заменяют схемы и указатели. Также в районе нового участка установят 918 лайтбоксов.

«Программа развития метро по поручению мэра Москвы является для нас приоритетной. Ее важной частью станет запуск нового участка Большой кольцевой линии. Впервые в истории одновременно будет введен участок такого масштаба. К его открытию мы подготовили 90 тыс. элементов навигации, которые помогут ориентироваться пассажирам. В день запуска будет работать аудиоинформирование — на эскалаторах и в вагонах поездов начнут сообщать об открытии новых станций. Построить новый маршрут помогут и сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров», — сказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

10 новых станций планируют открыть в ближайшее время. Их технический запуск состоялся еще в сентябре. Тогда участок протестировали без пассажиров.

Предполагается, что новая линия улучшит транспортную доступность нескольких районов столицы, а также сократит время в дороге для их жителей до 40%.

Планы по строительству метро до 2027 года>>