РИАМО - 16 ноя. Вечером во вторник на дорогах Москвы ожидаются 8-балльные пробки, на данный момент загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, а также на Рязанском и Волгоградском проспектах.

Нет проблем с движением на Волоколамском и Алтуфьевском шоссе, а также на Мичуринском проспекте.

Затруднения возможны из-за проведения дорожных работ. Сейчас они проходят на Волоколамском шоссе, проспекте Мира, 31 и 53 км МКАД, Варшавском шоссе.