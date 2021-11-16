РИАМО - 16 ноя. 2 земельных участка общей площадью почти 3,6 га, расположенных на западе и северо-западе столицы, будут переданы инвесторам в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Здесь появятся 2 новых производственных комплекса, которые дадут городу около 700 рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Соответствующие решения приняты на заседании Градостроительно-земельной комиссии.

«С начала года вынесено уже 14 решений о предоставлении земли в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. На участках общей площадью 14,86 га появятся новые производственные объекты, где будет создано более 2,4 тыс. рабочих мест. Совокупный объем планируемых инвестиций — около 12,4 млрд руб. Два новых решения позволят построить производственные комплексы в районах Очаково-Матвеевское и Митино. Ожидается, что инвесторы вложат в эти проекты 4 млрд руб.», – сказал Ефимов.

Земельный участок в Митино предоставляется без торгов ООО «Технопарк Пенягино». В районе Очаково-Матвеевское земельный участок будет предоставлен ООО «ТУАН» – производственному центру группы компаний «Кофемания».

«На участке построят производственный комплекс площадью около 15 тыс. кв. м», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.