РИАМО - 16 ноя. На инвестиционном портале столицы представлено около 70 площадок, которые бизнес может арендовать для запуска высокотехнологичного производства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Тех, кому нужно уже оборудованное пространство для работы, ждут офисы и лаборатории в городских технопарках. В особой экономической зоне «Технополис «Москва» есть производственные площадки, которые можно адаптировать под свои нужды. Если же необходимо построить собственное инновационное предприятие, то и в этом случае столица пойдет навстречу: у нас есть свободные земельные участки», — отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Выбрать помещение можно на инвестпортале в разделе «Бизнесу» - «Площадки для бизнеса». Также здесь доступен инвестиционный каталог с подробной информацией о нефункционирующих зданиях и свободных земельных участках, которые можно задействовать для предпринимательской деятельности.

Чтобы запустить новое производство на площадке из инвесткаталога, нужно создать концепцию ее развития, а затем предложить проект на рассмотрение. Статус обращения отображается в блоке «Мои проекты» в личном кабинете пользователя.