РИАМО - 16 ноя. Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от Covid-19, сообщает РИА Новости.

«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», — отметил Гинцбург.

Ранее он сообщал, что назальный способ введения вакцины позволит не только обеспечить иммунитет к коронавирусу, но и защиту органов дыхания. Действовать такой препарат будет около полугода.

Также директор центра Гамалеи отмечал, что прививка «Спутником V», а затем ревакцинация назальным препаратом способны защитить от Covid-19 на 100%.

По данным на 12 ноября, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 49%.

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