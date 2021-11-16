РИАМО - 16 ноя. Предстоящим днем в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. В столице будет -2..0 градусов, в Подмосковье - от -4 до +1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ветер во вторник будет дуть с западного направления со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — около 70%.

Как пояснили синоптики, столичный регион остается под влиянием антициклона, в связи с этим ощутимо похолодает.

Повышенное атмосферное давление и неустойчивый геомагнитный фон могут негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.