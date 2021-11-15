РИАМО - 15 ноя. В Московской области проживают порядка 11 млн человек, население выросло более чем на 3 млн человек после последней Всероссийской переписи, сообщается на сайте регионального правительства.

«Окончательные итоги переписи, которая проходила с 15 октября по 14 ноября, будут подведены в апреле 2022 года. По предварительным данным, численность населения Московской области увеличилась более чем на 3 млн человек», - сообщается на сайте.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом правительства региона и главами округов. Он отметил серьезную работу, которую при проведении переписи проделали волонтеры, главы муниципалитетов.

Новые статистические данные в обязательном порядке должны быть учтены при планировании госпрограмм, бюджетных расходов на строительство садов, школ, поликлиник, транспортных объектов. На особом контроле - исполнение наказов жителей, которые были собраны в период избирательной кампании.

«В одной из граф задавался вопрос людям, которые участвовали в переписи, проживают ли они 12 месяцев и более на территории Подмосковья? Так вот 10 810 000 человек утвердительно на него ответили. Таким образом, уважаемые коллеги, главы, на территории Московской области, как мы предполагали, находится порядка 11 миллионов человек. И о каждом мы должны уметь заботиться. Человек должен иметь возможность достучаться и до губернатора, и до главы. «Добродел», социальные сети - все средства коммуникации, которые сегодня существуют, позволяют нам поддерживать обратную связь», - сказал губернатор.

Всероссийская перепись населения прошла в двух форматах – традиционном и цифровом. К привычному варианту заполнения анкеты добавилась возможность самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг. Подать данные о себе можно было с 15 октября по 14 ноября.