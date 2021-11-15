РИАМО - 15 ноя. Рядом со станцией «Ботанический сад» завершена разработка и укрепление котлована подземного пешеходного перехода. Строители уже начали обустройство днища его тоннеля, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Ранее здесь уже демонтировали существующий павильон подземного перехода. Рабочим предстоит реконструировать два выхода, построить дополнительный лестничный сход, а также пандусный сход и лифт для маломобильных граждан. Также будет построен подземный пешеходный переход по адресу: Сигнальный проезд, дом № 16, строение 1.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу при строительстве хордовых магистралей создавать удобные и безопасные пешеходные связи между транспортными объектами, жилыми кварталами, деловыми и культурными центрами», – рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

От Ярославского до Дмитровского шоссе на участке Северо-восточной хорды будет построено 17,9 км дорог. Там возведут 3 эстакады основного хода, реконструируют мост через реку Яуза и возведут три новых моста через реку Лихоборка.