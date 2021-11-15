РИАМО - 15 ноя. Несмотря на рост популярности ритуальных услуг во время волн коронавируса и повышение смертности, удалось избежать значительного увеличения стоимости на эти услуги, сообщила директор союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.

«Нет прямой зависимости между пиками (пандемии коронавируса, – ред.) и ценами на похоронные услуги. Есть ценообразование на товары и на услуги. Здесь надо понимать, что стоимость отдельных товаров увеличивается, это связано с ростом цен дерево, металл и камень. Цена на услугу может расти только из-за решения руководства компаний. Мы делали внутреннее исследование и выяснили, что цены на услуги за год изменились только на 10%», – сказала Андреева в эфире радио Sputnik.

Также она отметила, что во время пандемии вырос спрос на услуги крематория. Эта процедура погребения стала более популярна, чем до пандемии.

«Рост процента кремации идет. Кремация в России развивается, есть объективные предпосылки, чтобы это продолжилось», – отметила Андреева.