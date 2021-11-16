РИАМО – 16 ноя. В 2022 году в столице планируют благоустроить 17 прудов. Список водоемов, которые нужно благоустроить, формируется каждый год с учетом мнения жителей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Планируется привести в порядок 17 прудов, в том числе два Лианозовских пруда, каскад Лефортовских прудов, Гончаровский пруд», — сказал Бирюков.

Он уточнил, что пруды очистят от иловых отложений, там высадят водную растительность. Кроме того, будут отремонтированы береговые полосы, проведут восстановительное благоустройство территории.

Бирюков отметил, что пруды являются важной составляющей частью формирования городской среды. Это и место отдыха для горожан, и места, которые создают благоприятные климатические условия.

Обследования прудов в Москве проводят регулярно. Если выявляются проблемы, то принимают решение о капитальном ремонте.