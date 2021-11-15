РИАМО - 15 ноя. В Московской области подвели итоги пожароопасного сезона в лесах. В этом году он начался 19 апреля, с начала сезона был зафиксирован 201 пожар, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства по региону.

С начала пожароопасного сезона в общей сложности от огня пострадало 182,66 га земли. Как отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир, в этом году число пожаров снизилось на 18, а общая площадь, которую прошел огонь, на 302,26 га.

Отличительной чертой пожароопасного сезона этого года стали аномально высокие летние температуры со шквальными ветрами и ливнями. Затянувшаяся теплая осень тоже увеличивала риск возникновения воспламенений в лесах.

Чаще всего пожары возникали в Виноградовском (44), Ногинском (33), Шатурском и Луховицком (по 17) лесничествах. По площади, которые прошел огонь, лидерами антирейтинга среди муниципальных образований стали Балашиха (8 пожаров на 20,94 га), Солнечногорск (5 пожаров на 16,22 га) и Люберцы (6 пожаров на 13,37 га).

Чаще всего виноваты в распространении огня люди, которые нарушают правила пожарной безопасности, и палы травы. Тушить лесные пожары с начала сезона привлекали 2291 сотрудника личного состава и 1082 единицы техники. Несмотря на это, с природными пожарами в регионе удалось обеспечить стабильную обстановку.

«Все пожары своевременно обнаружены и ликвидированы. Возникновение чрезвычайных ситуаций в результате возникновения лесных пожаров не допущено, населенные пункты и объекты экономики не пострадали», – подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.