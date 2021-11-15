РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 ноя. Бюджет городского округа Балашиха на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов прошел публичные слушания в здании МФЦ на улице Советской, планируемый общий объем доходов на 2022 год составит 19,5 млрд рублей, сообщила начальник Финансового управления администрации муниципалитета Елена Ястребова.

В понедельник на мероприятии присутствовали представители администрации округа, члены совета депутатов, депутаты Мособлдумы, местные жители.

«Доходы бюджета Балашихи предусмотрены на 2022 год в размере 19,5 млрд рублей с увеличением к первоначальному бюджету 2021 года на 3,6 млрд рублей. Расходы бюджета прогнозируются в размере 20,2 млрд рублей. Доходы бюджета на 2023 и 2024 год составят 19,6 млрд рублей и 17,6 млрд рублей соответственно, расходы – 19,8 млрд рублей и 17,6 млрд рублей», - сказала Ястребова.

Она добавила, что дефицит бюджета в 2022 году составит 629,8 млн рублей. Бюджет на 2022 год и на последующий период сохранит социальную направленность. В 2022 году более 75% расходов бюджета, или 15,1 млрд рублей, будет направлено на социальную сферу.

В следующем году запланировано к реализации 18 программ, в число которых входят программы в сферах образования, культуры, здравоохранения, спорта, ЖКХ, социальной защиты населения, экологии, дорожно-транспортного комплекса, архитектуры и градостроительства, энергосбережения, экономики, национальной безопасности, предпринимательства, сельского хозяйства, молодежной, жилищной политики.

В рамках муниципальных программ будет реализовано порядка 6 федеральных проектов.

Председатель совета депутатов округа Геннадий Попов отметил, что в бюджете на 2022 год уже учтены такие важные проекты, как продолжение строительства школы на 1,1 тыс. мест в мкр. Ольгино, на 275 мест — на Леоновском шоссе и на 1,5 тыс. мест — на ул. Трубецкой. Планируется и строительство детсадов на 125 мест на ул. Заречной, на 80 мест — по ул. Твардовского, вблизи д. 12, и на 250 мест в мкр. Центр-2.

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поблагодарил финансовый блок Балашихи за качественный и скрупулезный подход к формированию главного финансового документа города.

Он попросил депутатов округа при принятии бюджета на 2022 и последующие годы включить в муниципальные программы первоочередные предложения горожан, которые были высказаны во время предвыборной кампании в Мособлдуму и Госдуму и вошли в программу партии «Единая Россия» «Подмосковье - территория перемен».