РИАМО(БАЛАШИХА) - 15 ноя. Уголовное дело по факту нападения на семью с ребенком будет расследовать Следственное управление МУ МВД России «Балашихинское», сообщили «РИАМО в Балашихе» в правоохранительных органах.

Инцидент, в котором пострадал житель микрорайона Кучино Антон Кочетов и его семья, произошел возле подъезда дома на проспекте Жуковского в ночь на 13 ноября. Мужчина сделал замечание незнакомцу, справлявшему у дома нужду. Однако тот в ответ вызвал пятерых знакомых и избил молодого отца.

Пострадавший рассказал, что сейчас его состояние улучшилось, но у жены на фоне стресса пропало грудное молоко, а ребенок третью ночь не спит и кричит.

Полиции удалось установить личности участников происшествия. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

Позже стало известно, что ГСУ Следственного комитета России по региону попросило передать данное уголовное дело ведомству из МВД и ходатайствовало перед прокуратурой о его передаче для дальнейшего расследования. Но прокуратура отказала в передаче уголовного дела в СК и расследованием инцидента теперь будет заниматься полиция.

В правоохранительных органах подтвердили данную информацию.

«Расследованием данного уголовного дела будет заниматься Следственное управление МУ МВД России «Балашихинское»,- сообщили там.