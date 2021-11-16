РИАМО – 16 ноя. Во вторник во всем мире отмечают Международный день, посвященный терпимости, и Международный день борьбы с анорексией. В России свой неофициальный профессиональный праздник отмечают проектировщики.

Международный день, посвященный терпимости

Этот день предложила отмечать в 1996 году Генеральная ассамблея ООН. По задумке, мероприятия в честь Международного дня, посвященного терпимости, должны были ориентироваться на образовательные организации и широкую общественность.

До этого ООН приняла декларацию принципов терпимости. Так, отмечается, что терпимость является уважением и правильным пониманием многообразия культур мира, форм самовыражения и проявлений человеческой индивидуальности.

Терпимость является отношением, которое формируется на основе признания универсальных прав и основных свобод человека.

В декларации указано, что терпимость — это не только моральный долг, но и политическая, правовая потребность.

Международный день борьбы с анорексией

Во вторник также отмечается Международный день борьбы с анорексией. Это день принятия своего тела таким, какое оно есть. В этот день напоминают об опасностях, связанных с диетами и анорексией.

Кроме того, этот день посвящен пропаганде здорового образа жизни с акцентом на том, что здоровый образ жизни можно вести при любом весе.

В честь Международного дня борьбы с анорексией различные организации, которые борются за здоровье, проводят кампании по принятию своего тела. Критикуется навязывание модельных стандартов женской красоты и призывается распространять изображения моделей с различными формами тела, чтобы не идеализировать «анорексичный» стандарт.

Всероссийский день проектировщика

Этот неофициальный праздник в России отмечают те, кто имеет отношение к проектным работам, в том числе архитекторы, инженеры, дизайнеры, педагоги и студенты профильных вузов и другие.

Праздновать этот день стали в 2005 году, предложение о празднике поступило от коммерческой компании. В этот день в России принято поощрять и награждать лучших проектировщиков.

День основания ЮНЕСКО

16 ноября 1945 года была создана Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Организация нацелена на достижение целей устойчивого развития, которые были приняты Генеральной ассамблеей ООН.

ЮНЕСКО разрабатывает образовательные инструменты для формирования граждан будущего без ненависти и нетерпимости. ЮНЕСКО в том числе работает над тем, чтобы у каждого ребенка и гражданина был доступ к качественному образованию. ЮНЕСКО также прикладывает усилия по сохранению культурного наследия и защите равного достоинства всех культур.

День запуска «Венеры-3»

16 ноября 1965 года с космодрома Байконур была запущена станция «Венера-3», которая должна была достигнуть планеты Венера. Станция состояла из орбитального отсека и спускаемого аппарата – сферы с металлическим глобусом Земли и научными приборами.

1 марта 1966 года станция врезалась в поверхность Венеры. За время полета со станции были получены научные данные о космическом и околопланетном пространстве.

Электроника станции вышла из строя еще на подлете к Венере, но станция стала первым в истории космическим аппаратом, который оказался на другой планете.

Анна Холодная

Во вторник вспоминают княжну Анну Всеволодовну, дочь киевского князя Всеволода Ярославича. Считается, что Анна была помолвлена с византийским царевичем, но брак не состоялся, и она решила посвятить себя служению богу. Всеволод Ярославич построил для Анны Андреевский монастырь, и она стала его игуменьей.

Анна открыла при монастыре школу для девочек, участвовала в государственных делах.

В этот день обращали внимание на такую примету, как «Анна холодная – осень голодная». Считалось, что морозы 16 ноября сулят плохую ситуацию с урожаем. В этот день девушки также начинали заниматься рукоделием.