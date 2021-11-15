РИАМО - 15 ноя. В поселке Успенский городского округа Серебряные Пруды 14 ноября бригадой скорой помощи был госпитализирован мужчина 1982 года рождения с колото-резаным ранением, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

За совершенное преступления сотрудниками полиции был задержан мужчина 1980 года рождения.

Выяснилось, что днем ранее он употреблял спиртное с пострадавшим, и во время перепалки нанес тому колото-резаное ранение.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ, сейчас он находится под подпиской о невыезде.