РИАМО - 15 ноя. Правоохранители задержали женщину 1969 года рождения, которую подозревают в убийстве сожителя, сообщили РИАМО в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

13 ноября в деревне Пасильево Можайского городского округа был обнаружен труп мужчины 1963 года рождения с колото-резаным ранением.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была задержана сожительница погибшего. По версии следствия, она совершила преступление во время совместного распития алкоголя из-за возникшей ссоры.

Сейчас подозреваемая задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.