РИАМО - 15 ноя. Москва стала лидером по числу покупок на площадке «AliExpress Россия» во время главной распродажи года 11.11, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

Во время распродажи россияне потратили в интернет-магазине 33,3 млрд рублей. Оборот AliExpress вырос в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Чаще всего покупки на распродаже совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.

Больше всего москвичи купили аксессуаров для мобильных телефонов, ювелирных украшений, товаров для праздников.

Самыми дорогими покупками у жителей столицы стали мобильные телефоны, ноутбуки, техника для уборки дома.