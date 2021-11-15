РИАМО - 15 ноя. Рабочая группа Мособлдумы, которая занимается защитой прав участников долевого строительства, проведет выездное заседание в городском округе Подольск на текущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной думы.

Участники заседания проверят строительство дома в Климовске и проблемные объекты городского округа.

Рабочая группа начала свою работу в 2017 году. В нее вошли представители правительства Подмосковья, фонда защиты прав дольщиков, депутаты и главы городских округов, в которых остались недостроенные объекты. Все встречи проходят при непосредственном участии инициативных жителей.

«Группа провела ряд выездных заседаний на местах, изучила все проблемные объекты, собрала все обращения от жителей и на основании полученной информации предложила изменения в законодательство», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Рабочая группа готовила законодательную инициативу, по которой юрлица с нарушениями в работе исключаются с рынка долевого строительства. Помимо этого, участники группы подготовили предложения по исполнению обязательств перед участниками долевого строительства третьими лицами в виде финансового возмещения, если дольщики понесли расходы по неисполненным договорам.

«За 5 лет, с 2016 по 2020 годы, в Московской области удалось восстановить права более 53 тысяч граждан-участников долевого строительства. Работа ведется постоянно, мы следим за всеми проблемными объектами. Однако вопросы возникают. В сфере многое поменялось, поэтому некоторые моменты требуют обсуждения на местах – с этой целью мы возобновляем выездные заседания рабочей группы», – отметил Брынцалов.