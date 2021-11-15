РИАМО - 15 ноя. На прошлой неделе из аварийного жилья в Подмосковье переселили 58 жителей. Они покинули 23 жилых помещения, которые не отвечали требованиям безопасности, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Переселение прошло по национальному проекту «Жилье и городская среда». Оно коснулось жителей Павловского Посада, Каширы, Сергиево-Посадского и Орехово-Зуевского городских округов. Общая площадь жилых помещений, которые покинули жители, составила 912 кв. м. С гражданами заключили договоры социального найма и мены, а некоторые получили выкупную стоимость за освобожденное жилье.

Расселение жилищного фонда, который признан аварийным до 1 января 2017 года, осуществляется по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за счет средств бюджета.