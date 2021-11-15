РИАМО - 15 ноя. Солнцевский районный суд приговорил Валерию Башкирову, которая сбила на автомобиле 3 детей, к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев.

Авария произошла 16 июля 2021 года на улице Авиаторов в Москве. 19-летняя студентка на автомобиле Mazda сбила троих детей. Двое из них скончались, 9-месячная девочка смогла выжить.

Башкирова была трезва. Сначала она сообщила, что наезд на пешеходов совершила в то время, когда отвлеклась на телефон, но потом поменяла свои показания и рассказала, что сбила детей из-за того, что ей солнце ударило в глаза.

Женщину с 9‑летним ребенком сбили на пешеходном переходе на юго‑западе Москвы>>