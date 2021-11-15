РИАМО - 15 ноя. Таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили у россиянки, прилетевшей из Бангкока, более 70 тыс. незадекларированных долларов, сообщает пресс-служба Шереметьевской таможни.

35-летняя гражданка России была остановлена таможенниками в «зеленом коридоре» зала прилета аэропорта Шереметьево. Женщина заявила, что имеет при себе наличные деньги в размере 9,9 тыс. долларов, однако к таможенному осмотру предъявила 32 974 доллара и 3,6 млн рублей.

Выяснилось, что в общей сложности женщина перевозила наличность на сумму в 83,1 тыс. в долларовом эквиваленте, из них незаконно перемещенных - 73 109 долларов, что по курсу ЦБ России составляет 5,25 млн рублей.

Таможенники усмотрели в действиях женщины признаки преступления, предусмотренного статьей 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в особо крупном размере»).