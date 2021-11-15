РИАМО - 15 ноя. В преддверии празднования 150-летия основания Государственного исторического музея были отреставрированы фасады и отремонтирована кровля здания Московской городской думы 1890-1892 гг., сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В советские годы в этом здании располагался главный музей страны – Музей В.И. Ленина. Сейчас этот объект является филиалом Государственного исторического музея.

«Реставрацию фасадов и кровли музея планировалось провести в 2020 году, но из-за пандемии работы пришлось отложить. Как и планировалось, проведена реставрация фасадов здания, воссозданы части утраченного фасада со стороны пешеходного перехода с улицы Никольской, проведена реставрация парадного крыльца и ремонт шатровых частей кровли, которые пострадали после урагана в 2017 году», - отметил директор музея Алексей Левыкин.

Финансирование работ обеспечило министерство культуры РФ. Реставрацию завершили накануне открытия юбилейных для музея выставок. 17 ноября в здании Выставочного комплекса откроется выставка «Шедевры Русского музея. «Смолянки Дмитрия Левицкого», она будет доступна посетителям до 14 февраля 2022 года. А с 3 декабря 2021 по 1 марта 2022 года гости музея смогут увидеть выставку, посвященную 300-летию объявления России империей.

Здание для Мосгордумы было построено по проекту архитектора Дмитрия Чичагова в 1890–1892 гг. В 1935 году ЦК ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР решили обустроить в этом здании Центральный музей В.И. Ленина. В 1993 году экспозицию Музея Ленина закрыли, фонды перешли в Исторический музей. В 2006 году здание бывшей Московской городской думы вошло в комплекс Государственного исторического музея.