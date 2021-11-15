РИАМО - 15 ноя. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что законопроекты о введении QR-кодов в России в общественных местах рассмотрят до 14 декабря, сообщает Nation News.

Систему планируется ввести для посещения непродовольственных торговых точек, заведений общественного питания, самолетов, поездов, организаций культуры.

Предполагается, что мера начнет действовать с 1 февраля. Такое нововведение нужно для борьбы с коронавирусом.

Заходить без QR-кодов можно будет в продуктовые, аптеки и магазины первой необходимости.

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