РИАМО - 15 ноя. В СНТ «Металлург-4» деревни Шматово городского округа Ступино пропал 26-летний Александр Дударев, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

О его местонахождении неизвестно с 14 ноября.

Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную куртку и черные штаны, красно-белые кроссовки.

В понедельник в 22:00 волонтеры объявляют выезд для помощи в розыске пропавшего. Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем, призвали сообщать по телефону 8 (800) 700-54-52 или по номеру «112».