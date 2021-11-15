РИАМО - 15 ноя. Почти 10,5 тыс. подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала 2021 года в рамках региональной программы благоустройства «Мой подъезд», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В Московской области продолжается реализация региональной программы «Мой подъезд», которая действует с 2016 года. За 6 лет приведено к нормативному состоянию порядка 93 тыс. подъездов Подмосковья, а годовой план ремонта подъездов выполнен на 85%», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Региональная программа «Мой подъезд» заключается в приведении подъездов к нормативному состоянию и придании им надлежащего внешнего вида, отвечающего пожеланиям жильцов.

Участие в программе добровольное и происходит по решению собственников жилья. При этом жители вправе предложить любой дизайн и оформление своего подъезда, а также им предоставляется возможность осуществлять полный контроль за ходом работ.

Для того, чтобы подъезд попал в программу, собственникам помещений необходимо провести собрание с управляющей компанией и принять совместное решение об участии.

На общем собрании может быть принято решение о проведении любых видов работ. Однако ремонтные работы, которые не входят в перечень рекомендованных и указанных в госпрограмме, должны быть профинансированы полностью за счет собственников жилья. Также собственниками принимается решение об объемах работ, сроках выполнения и стоимости ремонта подъезда.

Оформленный надлежащим образом протокол направляется на рассмотрение в администрацию соответствующего городского округа. Софинансирование региональной программы «Мой подъезд» осуществляется в следующих пропорциях: не менее 52,5% - внебюджетные источники (средства управляющих организаций); не более 47,5 % - субсидия из бюджетов Московской области и муниципального образования Подмосковья.