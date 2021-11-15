РИАМО - 15 ноя. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что для восстановления организма после перенесенного коронавируса в рацион питания стоит включить продукты с большим содержанием витамина D и продукты с антоцианами, препятствующими свертываемости крови, сообщает Nation News.
Он отметил, что ягоды также можно использовать в сухом виде при заваривании чая или в замороженном виде при добавлении в различные муссы.
По словам врача, после перенесенного коронавируса стоит также обратить внимание на продукты, которые имеют противовоспалительные свойства. В их число входят хлеб, зерновые культуры, крупы, кисломолочные продукты и орехи.
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