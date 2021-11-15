РИАМО - 15 ноя. Штрафы за нарушения правил дорожного движения в России планируют выписывать на основе фото- и видео, которые будут появляться в специальном мобильном приложении, сообщает Газета.ru.

Такую возможность поручил внедрить президент России Владимир Путин. Эта процедура должна быть разработана до 1 июня следующего года.

Российские регионы получат полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Соответствующее поручение дано правительству РФ.